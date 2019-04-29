قتلى وجرحى في قصف روسي على ريف حماة

المصدر: ■ دمشق - د.ب.أ

أعلنت المعارضة السورية أمس مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قيام طائرات حربية روسية بقصف ريف حماة الغربي.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن طائرات حربية روسية شنت أكثر من 11 غارة على مدينة قلعة المضيق وقرية الحواش في ريف حماة الغربي، مشيراً إلى أن الطيران الروسي استهدف عدداً من المدن والبلدات في ريف حماة، إضافة إلى سقوط عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية من مدفعية القوات الحكومية.

نزوح

وأكد المصدر أن «عملية نزوح كبيرة تشهدها المدينة وريفها القريب بعد تعرضها لغارات متتالية».

من جانب آخر، أعلن فصيل سوري معارض رفضه تسيير دوريات تابعة للجيش الروسي في منطقة خفض التصعيد في ريف حماة وإدلب.

رفض

وقال «جيش العزة» التابع للجيش السوري الحر، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «رفعت القوات الخاصة الجاهزية الكاملة وأعدت الخطط والمعدات اللازمة من أجل استهداف أي عنصر من القوات الروسية أو القوات الحكومية التي ستدخل».