إصابة 3 فلسطينيين باعتداء مستوطنين غربي رام الله

أصيب 3 فلسطينيين، جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في جبل الريسان، التابع لقرية راس كركر غربي رام الله.

وأفادت وزارة الصحة بأن المصابين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله بحالة مستقرة. وقام المستوطنون بالاعتداء على المواطنين، خلال قيامهم باستصلاح أراضيهم الزراعية في جبل الريسان المصادر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية بالقدس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان، وحولتهم لمركز «المسكوبية» للتحقيق.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة، فيما اندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوبي الخليل.