تجمع المهنيين في السودان يدعو إلى مساندة إضراب ضباط الشرطة

المصدر: الخرطوم - وكالات

دعا تجمع المهنيين في السودان، القوى الرئيسية للحراك الشعبي، إلى مساندة إضراب ضباط الشرطة الذي انطلق أمس، ولمدة يوم واحد، بهدف تصحيح المسار الشرطي.

وأفاد التجمع، في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك»، بأنه «بدأ إضراب الشرطة من رتبة نقيب فما دون، بهدف تنظيف الشرطة من سيطرة بقايا النظام البائد، ومحاسبة كل من تورط في فتح مخازن الشرطة ومنح زيها الرسمي وعرباتها للميليشيات الخارجة عن القانون». وتابع البيان: «نرجو من المواطنين التفهم لأسباب وأهداف هذا الإضراب والتعاون مع ضباط وضباط صف وجنود الشرطة المضربين حتى ننعم جميعا بجهاز شرطي مهني يخدم الشعب في دولة القانون والمواطنة».

وكانت لجنة متابعة قضايا وحقوق ضباط الشرطة المتقاعدين، طالبت المجلس العسكري الانتقالي بإصدار مرسوم بتكوين آلية محددة للنظر في استرداد حقوق المفصولين تعسفياً.

معاش المثل

ووفقاً لمصادر إعلامية، قال المفوض عن اللجنة، المحامي ورائد شرطة حقوقي مسلم محمد مرحال كباشي في خطاب للمجلس العسكري، إنه يجب استصحاب إعادة من تم فصلهم بسبب السياسات التي انتهجها النظام السابق تحت ستار الصالح العام للخدمة وفق إجراءات محددة.

وطالبت اللجنة بإزالة الظلم ورد الحقوق للضباط الذين تجاوزوا سن التقاعد وذلك بتطبيق مبدأ «معاش المثل»، مع التعويض عن الفترة التي قضوها خارج الخدمة قسراً ودون إرادتهم باعتبارهم قضوا الخدمة كاملة.

ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.