نواب بحرينيون لـ«البيان »: تصريحات الصدر مضرة بالعلاقات بين الدول

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

اعتبر نواب بحرينيون التصريحات الصادرة عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا مسؤولة ومضرة بالعلاقات بين الدول، وتعامياً صريحاً عن حقيقة الوضع البحريني السياسي والأمني والاجتماعي، ومحاولة للاستفزاز السياسي.

ووصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني محمد السيسي تصريحات الصدر باللامسؤولة، مبيناً أن البحرين ومعها أشقاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي تسعى دوماً إلى استقرار العراق والوقوف إلى جانبه في مختلف قضاياه التي تتعلق بأمنه واستقراره.

وأكد السيسي لـ«البيان» مطالبته الحكومة العراقية باتخاذ موقف جاد تجاه الصدر، باعتباره المسؤول الأول عن حدوث أي تدهور في العلاقات قد ينجم بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل ما يربطهم حالياً من علاقات طيبة علي المستويات كافة.

من جهته، أوضح النائب أحمد صباح السلوم استغرابه الشديد واستهجانه لورود اسم «مملكة البحرين» في بيان صدر عن زعيم التيار الصدري في العراق يدور بالكامل عن العلاقات الإقليمية الشرق أوسطية المتوترة.

وقال السلوم إن إقحام اسم البحرين بهذا الشكل الغريب والمنفر في سياق حديث عن دول شقيقة تعيش أوضاعاً سياسية غير مستقرة وحروباً مثل اليمن وسوريا، يعد تعامياً صريحاً عن حقيقة الوضع البحريني السياسي والأمني والاجتماعي، ومحاولات للاستفزاز السياسي.

بدوره، دعا النائب إبراهيم النفيعي مقتدى الصدر إلى أن ينظر لبلاده، ولما وصلت إليه من ظروف مأساوية بسبب التدخلات الإيرانية.

وعبّر النائب أحمد العامر عن استنكاره الشديد لبيان مقتدى الصدر الذي لا أساس له من المنطق ولا يحاكي واقع العراق ووضع المنطقة التي تواجه الخطر الإيراني.

بدوره، قال النائب عيسى القاضي إن تصريحات مقتدى الصدر لا تمثل إلا نفسه مع وجود علاقات مشتركة بين البحرين والعراق الشقيق على الرغم من التدخل المستمر ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ووجود أدلة واعترافات على وجود تدريبات عسكرية في البحرين، وهي تخالف كل الاتفاقات والعلاقات بين دول العالم، ومع ذلك البحرين دائماً تنظر إلى العراق بنظرة سلم وعلاقات أخوية.

واستنكرت الهيئة العامة للمواكب الحسينية في البحرين تدخلات زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتطالب الهيئة المسؤولين العراقيين بوقف تدخلات أحزابها ومسؤوليها، والكف عن الاستفزازات المتواصلة، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية في التعامل مع الدول والمبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأوضحت الهيئة إدانتها لتصريحات مقتدى الصدر.