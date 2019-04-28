الجيش اليمني يقترب من معاقل الحوثيين في صعدة

المصدر: عدن-البيان-وكالات

تمكن الجيش الوطني اليمني، أمس، من إحراز تقدم شمال محافظة صعدة، حيث وصل مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للمليشيا الانقلابية في محافظة صعدة. فيما شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مواقع ومعسكرات تدريب لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظات صنعاء وذمار والمحويت.

وقالت مصادر بأن قوات الشرعية تقدمت في مديرية الصفراء، حيث وصلت إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للمليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.

وفي جبهة رازح، شمال غرب المحافظة، استعادت قوات الجيش اليمني، السيطرة على سلسلة جبال الأذناب، وسلسلة جبال الأزهور في المديرية. تأتي هذه التقدمات، بالتزامن مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف، بعد تحريره من الحوثيين.

غارات

وشنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مواقع ومعسكرات تدريب لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظات صنعاء وذمار والمحويت.

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف شنت 7 غارات، استهدفت معسكرات تدريب حوثية في مديريتي «الحيمة الخارجية» .و«بني مطر» في محافظة صنعاء.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات لمليشيا الحوثي في «ضوران آنس» بمحافظة ذمار، وسط البلاد، بخمس غارات، وفي محافظة المحويت، شنت مقاتلات التحالف 3 غارات، استهدفت معسكراً تدريبياً للحوثيين في منطقة بني سعد أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين.

إتلاف ألغام

في الأثناء، أعلن الجيش اليمني، أمس، عن إتلاف آلاف الألغام المتنوعة، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن، التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن رئيس عمليات شعبة الهندسة، الرائد محمد ردمان، قوله إن «الفرق الهندسية أتلفت نحو سبعة آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية». وأضاف أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية، بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس.