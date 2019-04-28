فلسطين تطالب بضغط أوروبي على إسرائيل لوقف اقتطاع الضرائب

المصدر: رام الله - د.ب.أ

دعا مسؤول فلسطيني، أمس، إلى ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، في بيان أمس، عقب لقائه في رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، أهمية الموقف الأوروبي عامة، والنرويجي خاصة، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأبرز أبو ردينة ضرورة التدخل الأوروبي لوقف اقتطاع إسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

من جهة أخرى، أكد أبو ردينة «الموقف الفلسطيني الثابت والواضح برفض كل المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لها وإفشالها وصولاً لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها».

وذكر أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر قبل أيام ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية، «أكدت الدعم العربي المطلق للموقف الفلسطيني، ورفضها لكل المحاولات والمشاريع التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».