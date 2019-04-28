وفاة 12 شخصاً في حادث مروري بتونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ «ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي في أعقاب حادث مروري مميت أمس أودى بحياة 12 شخصا.

وتوفي عمال القطاع الفلاحي على الفور، فيما أصيب 20 آخرون، على الأقل، في حادث مروري مروع بجهة سيدي بوزيد إثر تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين.

وأفاد الناطق باسم الحماية المدنية العقيد معز تريعة بأن المتوفين في الحادث خمسة رجال وسبع نساء يعملون جميعا في قطاع الفلاحة. وقال اتحاد الشغل، في بيان إنه «يدين بشدة استمرار تجاهل نقل العمال الفلاحين في ظروف غير إنسانية وغير آمنة أمام صمت السلطة وعجزها». وحمل السلطات مسؤولية هذا الوضع.