إدراج 20 على قوائم الإرهاب في مصر

المصدر: القاهرة- وكالات

أيدت محكمة النقض في مصر، أمس، إدراج 20 متهماً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. وقال مصدر إن 20 متهماً جديداً جرى ضمهم إلى قائمة الكيانات الإرهابية بتأييد من محكمة النقض، مضيفاً أن «من بين المتهمين 4 سيدات». ويأتي قرار الإدراج بناء على ما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة، وما أكدته الوقائع التي جاءت خلال التحقيق مع المتهمين. ويرتكز الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.