الميليشيا تختطف أكاديمياً في جامعة صنعاء

المصدر: عدن- البيان

اختطف مسلحون، تابعون لميليشيا الحوثي، أكاديمياً في جامعة صنعاء، ورئيس الكنترول بكلية الشريعة، من مقر عمله، بناء على تهم ملفقة، تم توجيهها له.

وقال بيان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس «إن الحرس الجامعي التابع لميليشيا الحوثي، أقدم على اختطاف الدكتور يحيى محمد نايف العوامي،عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، من مقر عمله بالكلية، بطريقة مهينة».

وأوضحت النقابة، في بيان لها أن الدكتور العوامي تم اختطافه على أثر ضبط طالبة متلبسة بحالة غش، أثناء الاختبارات النهائية بالكلية، وأدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس، جريمة اختطاف الدكتور العوامي، واعتبرتها بـ«السابقة الخطيرة». مطالبة في الوقت ذاته بسرعة إطلاق الدكتور العوامي، واحترام الحرم الجامعي.