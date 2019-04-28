غارة أمريكية تقتل 3 متشددين في الصومال

المصدر: واشنطن- أ.ف.ب

أعلنت واشنطن أمس أنها شنت غارة جوية جديدة على موقع لتنظيم داعش في الصومال، بعد أقل من أسبوعين من ضربة أدت إلى مقتل الرجل الثاني في التنظيم بهذا البلد.

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) في بيان: إن ثلاثة متشددين من التنظيم قتلوا في غارة جوية، أول من أمس، في منطقة جبلية في شمال الصومال، وهي الثانية منذ بداية الشهر الجاري. ونقل البيان عن الجنرال غريغ أولسون، رئيس العمليات في أفريكوم، قوله «لقد أدت هذه الضربة إلى مقتل عناصر من داعش في منطقة نائية في شمال الصومال. إن القضاء على هؤلاء الإرهابيين يؤثر على قدرة داعش- الصومال على تهديد الأبرياء في المنطقة». وينشط تنظيم داعش في الصومال في إقليم بونتلاند، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال هذا البلد، حيث يقيم معسكرات تدريب ويخزن أسلحة مصدرها أساساً من اليمن المجاور.