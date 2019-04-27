مصرع عسكريان مغربيان في حادث تحطم مروحية

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

لقي عسكريان مغربيان حتفهما، أمس، في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشلا في الصحراء المغربية، وفق وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن الضحيتين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة. وأشار المصدر ذاته، إلى إجراء تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث.

يشار إلى أنّ القوات المسلحة الملكية تضم حوالي 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي. وتحطّمت طائرة عسكرية من طراز «ميراج إف 1» تابعة للقوات المسلحة المغربية في يناير الماضي، بسبب عطب تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا.