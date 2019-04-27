المصدر: اللاذقية - د.ب.أ

هجوم

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية شرق سوريا فجر أمس. وأكدت مصادر مطلعة، أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي من قبل مجموعات متطرّفة على مطار حميميم العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، وسط تصدي دفاعات المطار للصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة العسكرية الأكبر للروس في سوريا، وفق المرصد. ولم يُعرف حتى الآن الأضرار المادية أو الخسائر البشرية على خلفية الاستهداف.

7000

غادر أكثر من سبعة آلاف شخص مخيم الركبان، جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن، إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ مارس الماضي، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دايفيد سوانسون، إن أكثر من 7300 شخص غادروا مخيم الركبان منذ مارس.

وينظم سكان المخيم الراغبين بالمغادرة عملية نقلهم على دفعات بأنفسهم وصولاً إلى حدود المنطقة الأمنية بقطر 55 كيلومتراً التي يقيمها التحالف الدولي، ويقع المخيم ضمنها، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأضاف البيان: «بعد وصولهم إلى حدود المنطقة الأمنية، يكمل هؤلاء طريقهم في سياراتهم أو يجرى نقلهم في سيارات خاصة أو أخرى وفرتها الحكومة السورية، وصولاً إلى أربعة مراكز إيواء مشتركة في حمص». بيروت - أ.ف.ب

غموض

أعلن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أنّ نقاطاً عدة غير واضحة تبطئ إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل الأمم المتحدة من خلالها بإحياء عملية تسوية النزاع السوري.

وقال لافرنتييف للصحافيين في نور سلطان:إن المسار نحو تشكيل اللجنة الدستورية معقد، مشيراً إلى أنّ هناك بعض النقاط غير الواضحة، مضيفاً: «نحن نتقدم، أعتقد أن الجلسة الموسعة ستتيح طرح تلك المشاكل في مناقشة عامة». وكان لافرنتييف يتحدث في ختام جلسة جديدة من محادثات السلام المتعلقة بسوريا، في حضور وفود من إيران وتركيا وروسيا ومبعوثي النظام السوري وفصائل المعارضة. وقال دبلوماسي غربي، إن موسكو ستكون مدركة لواقع أنّ الجولات الأخيرة لما يسمى بـ«مسار أستانا» لم تحرز تقدماً يذكر، في وقت تدفع موسكو نحو تسريع تشكيل لجنة دستورية يمكن أن تطلق العملية السياسية في البلاد. نور سلطان - أ.ف.ب