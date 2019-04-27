تركيا تسيّر دوريات جديدة في الشمال السوري

المصدر: دمشق - وكالات

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استمرار تركيا في تسيير دورياتها بين نقاطها الـ12 في الشمال السوري، إذ انطلقت الدورية العسكرية التركية من نقطة المراقبة في بلدة مورك بريف حماة الشمالي نحو النقطة التركية في بلدة الصرمان، مروراً ببلدة حيش، وصولاً إلى النقطة التركية في بلدة العيس، وسط تحليق لطائرتين حربيتين تركيتين في سماء المنطقة.

ونشر المرصد السوري، أنه رصد تسيير دورية تركية من نقطة المراقبة في شير مغار بسهل الغاب في ريف حماة، نحو النقطة التركية في قرية اشتبرق بريف جسر الشغور، إلا أن الدورية لم تستطع الوصول وعادت أدراجها بسبب قصف المكثف من قبل الجيش السوري على مناطق في ريف جسر الشغور.