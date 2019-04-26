الشرعية تحرر مرتفعات استراتيجية في صعدة

المصدر: ميدي، عدن ـ البيان، وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، جبل الأذناب الاستراتيجي في مديرية رازح بصعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

كما قصفت مدفعية الجيش الوطني بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر الحوثي في رازح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.

في سياق آخر، قال الناطق باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، في تصريح لــــ«البيان»، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات أنقذت الساحل الغربي وساهمت في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

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