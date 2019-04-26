الجيش الليبي: جميع معسكرات ميليشيات طرابلس في مرمى نيراننا

المصدر: طرابلس ـ وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن جميع معسكرات ميليشيات طرابلس في مرمى نيران قواته مشيراً إلى سيطرة الجيش على المنطقة الغربية بالكامل.

وأوضح أن الميليشيات تتقهقر في جميع المحاور. وخلال مؤتمر صحافي له، أمس، قال اللواء المسماري إن المعركة التي يخوضها الجيش هي معركة جميع الشعب الليبي، مرحباً ببيان قبائل المنطقة الغربية في ترهونة الداعم لقواته. وأضاف «نجحت قواتنا في خلق كماشة حول العدو بمنطقة اللواء الرابع، قواتنا تتقدم في محاور عين زارة وكوبري المطار والسواني بالعاصمة طرابلس».

وشدد على أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبي قامت باستهداف معسكرات للإرهابيين في منطقة تاجوراء، مضيفاً «دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تابعة للميليشيات يقودها شخص من الإكوادور».

وأشار مصدر عسكري ليبي، إلى سيطرة الجيش الليبي على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس بشكل كامل، بعد دحر الميليشيات المسلحة في المحور الأبرز في معركة طوفان الكرامة.

وذكر اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات إجدابيا، أن العملية العسكرية في العاصمة تسير بشكل جيد، معلناً وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كل المحاور في العاصمة، فيما يبدو استعداداً لتحرك كبير للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.

وكان الجيش الليبي أطلق، في الرابع من أبريل الجاري، عملية «طوفان الكرامة» لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، التي تلقى دعماً مادياً وعسكرياً من حكومة الوفاق.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه الميليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها صلاح الدين وطريق المطار والكريمية.