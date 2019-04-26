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يؤكد مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، والقيادي في حركة «نداء تونس»، ناجي جلول، أن أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، ومعظمها مواد ضرورية، ارتفعت أسعارها بنسبة تفوق الـ 100 %، مقارنة بسنة 2010، ووفقاً لجلول، فإن الكسكسي ارتفع بـ 100 %، والمكرونة بـ 100 %، ولحم الضان بـ 112 %، وسمك السردين بـ 122 %، ومواد التنظيف بـ 147 %، والحقيبة المدرسية بـ 114%، والكراس المدرسي بـ 106 %، والفحم بـ 206 %، والبيض بـ 118 %، والحليب بـ 100%، ومربى الطماطم بـ 116 %، والنقل العمومي بـ 100 %، وتذاكر السينما بـ 266 %. بدوره، أبرز رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، أن أسعار الخضار ارتفعت بـ 35 %، والفاكهة بـ 70 %، واللحوم بـ 67 %، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، مشدداً على أن الإشكال يتعلق بمسالك التوزيع منذ 2012.

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قطاع غزّة الذي لا تزيد مساحته عن 365 كيلو متراً مربعاً، يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، ويشهد ولادة ما معدّله 126 طفلاً في اليوم، ويعاني وضعاً إنسانياً واقتصادياً صعباً، في ظلّ اشتداد حلقات الحصار الممتد منذ أكثر من 12 عاماً.

دائرة الرعاية الأوليّة في وزارة الصحة الفلسطينية، سجّلت ولادة 5198 طفلاً في يناير 2019، ونحو 4 آلاف طفل في فبراير.

كانت نسبة الولادات في عام 2018 الأعلى على مدار السنوات العشر الماضية. ففي أكتوبر، سُجّل نحو 5496 مولوداً، بينما في سبتمبر بلغ عدد المواليد 5717، وفي أغسطس 5403، وكان عدد المواليد في يوليو 5545.

وسُجّل في مارس نحو 4285 مولوداً، وفي أبريل 3868، أما في مايو فحوالي 4113، ويونيو 3852 طفلاً. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنّ الأطفال يشكلون نسبة 48 في المئة من إجمالي مجتمع قطاع غزّة.

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قبل سنة تقريباً، أطلق مكتب الخيول العربية في دمشق، التابع لوزارة الزراعة، حملات للبحث عن الخيول الضائعة. وبدأ المكتب بنقلها تدريجياً إلى مزرعة الديماس قرب دمشق، التي أنشئ فيها العام الحالي، إسطبل خاص بخيول الغوطة الشرقية، وتم إنقاذ 25 منها من أصل 70 آتية من كل المناطق التي كانت تعاني من المواجهات المسلحة.

في سنوات النزاع الأولى، لم تسجل سوريا أي خيول أصيلة لدى المنظمة العالمية للخيول العربية، التي انضمت إليها في عام 1989. يقول أحد المسؤولين في هذا المجال «في 2011، كان لدينا حوالي 8500 رأس مسجّلة لدى المنظمة العالمية، وفقدنا منها ثلاثة آلاف»، جراء التشرد والنزوح والخطف والقتل، مشيراً إلى أنه جرى تهريب بعضها إلى خارج البلاد، حالها حال الآثار، فكلاهما لا يُقدّر بثمن.

يشار إلى أن سوريا تشترك في المنظمة العالمية للجواد العربي، والتي تحمي الخيل في حال سرقته، فبعد مطابقة الزمر الدموية، يقوم مكتب الخيول بوشم الجواد على رقبته بوشم مميز للدول الأعضاء للمنظمة العالمية، وتسجيل تاريخ ولادته ورقمه التسلسلي، واسم البلد الذي ولد فيه.

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يضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند، أكثر من 3 ملايين وحدة صناعية، تشارك بنسبة 35 % من حجم المنتجات الهندية. ويبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع، 11.3 % سنوياً، وهو معدل يتجاوز بكثير ما حقق قطاع الصناعات الثقيلة في العام الماضي.

وتبلغ قوة التوظيف في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 17 مليون عامل، ينتجون ما يعادل 107 مليارات دولار، بنسبة 10 % من إجمالي الناتج القومي الهندي.

النظرة الإجمالية السابقة لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند، تكشف منذ اللحظة الأولى أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى مجموعة من العوامل التاريخية والطبيعية، إضافة إلى الإمكانات البشرية، وحسن إدارة الموارد والتخطيط.