تعفّن جرثومي وإخلالات وراء وفيات الرضّع في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

أكدت لجنة التحقيق في كارثة وفيات الرضّع في تونس، أمس، وجود تعفن جرثومي وإخلالات في مستشفى الرابطة العمومي بالعاصمة كانت سبب وقوع الكارثة.

وقال رئيس اللجنة الطبيب محمد الدوعاجي، في مؤتمر صحافي، إن التعفن الجرثومي الذي تسبب في الكارثة تسرب إلى غرفة تحضير أكياس المستحضر الغذائي للرضّع.

وكشف الطبيب الدوعاجي، لدى إعلانه نتائج التحقيق، عن وجود إخلالات متعددة في قاعة تحضير أكياس المستحضر الطبي الغذائي، وسوء إدارة في القسم، وعدم احترام قواعد التعقيم، وغياب الصيانة.

ونفى بصفة قطعية أن تكون المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن جميع التجهيزات المستخدمة كانت مطابقة لشروط السلامة بـ«المؤيدات والتحاليل». وأوضح الدوعاجي أن جميع العاملين في قسم التوليد جرى إخضاعهم للتحاليل لمعرفة مصدر تسرب الجرثومة التي انتقلت باليد، بيد أن البعض رفض القيام بالتحليل.

بدورها، أوضحت طبيبة في اللجنة أن الجرثومة المتسربة عبر اليد توجد في العادة داخل الجهاز الهضمي للإنسان. وتوفي 14 رضيعاً من جراء تسرب الجرثومة أوائل مارس الماضي في قسم التوليد بمستشفى الرابطة العمومي.