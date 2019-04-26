إقالة مسؤول عن منتجع سياحي مخصص لكبار الشخصيات في الجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية، نقلاً عن بيان للرئاسة، عن إقالة مدير عام المؤسسة العمومية، المكلّف بإدارة منتجع شاطئي مخصص لكبار شخصيات النظام. ووفق بيان للرئاسة فقد تمّ إنهاء مهام حميد ملزي، المدير العام للمؤسسة العمومية الساحل. ولم يحدد البيان أسباب إنهاء مهام ملزي الذي يترأس هذه المؤسسة منذ عقدين.

وتدير المؤسسة العمومية خصوصاً نادي الصنوبر البحري الفخم، وهو منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة، والدخول إليه محصور فقط بمن يحملون ترخيصاً. ويضمّ المجمّع الذي تبلغ مساحته 35 هكتاراً مئات الفيلات الموزعة على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.

وفي 1992، تحوّل نادي الصنوبر إلى مقرّ للدولة مع حراسة أمنية مشددة ليسكنه وزراء وموظفون بارزون وضباط كبار وحتى بعض الصحافيين مع عائلاتهم.