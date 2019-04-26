قوات الأمن التونسية توقف بث قناة «نسمة» الخاصة

المصدر: تونس - رويترز

أكد مسؤولون أن قوات الأمن التونسية أوقفت البث المباشر لتلفزيون نسمة الخاص، وصادرت معداته لاتهامه بمخالفة قواعد البث، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة.

ويأتي وقف بث القناة ومصادرة معداتها تطبيقاً لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري التي قالت، إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة.

وقال صحافيون وشهود، إن عشرات من قوات الأمن اقتحموا مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعوا البث بالقوة وصادروا معداتها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية قوات الأمن تقتحم القناة. وتعرض بعض الصحافيين للاعتداء عندما حاولوا التصدي لقوات الأمن.

ورفع صحافيون شعارات: «نسمة حرة والشاهد على بره». وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء، وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية. لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة.