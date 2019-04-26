«الصندوق العربي» يعرض المساهمة في إعمار اليمن

المصدر: الكويت ـ سبأنت

أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي عبداللطيف الحمد استعداد الصندوق المساهمة في تمويل خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، والذي أكد أيضاً استعداد الصندوق تقديم الدعم اللازم لتطوير قدرات البنك المركزي اليمني في حال تقديم دراسة تفصيلية بهذا الخصوص.

وكان الدكتور العوج قد عبر عن تقدير اليمن لقرار مجلس إدارة الصندوق العربي والقاضي بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على اليمن لمدة عام واستمرار السحب على المشاريع الجارية.