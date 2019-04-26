مقتل 6 خبراء في «مسام» بانفجار مخزن ذخيرة

المصدر: عدن - وكالات

قتل ستة خبراء تفكيك ألغام يعملون في المشروع السعودي لتفكيك الألغام في اليمن (مسام)، بانفجار وقع في مخزن في مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وقال "مسام" في بيان إن الانفجار "الضخم" وقع في "مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف". وأوضح ان الحادث وقع "أثناء عمل الفريق بتجميع الألغام والقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصّص لها مما أدى إلى تدميره".

وفي يناير الماضي، قتل خمسة خبراء من جنوب أفريقيا وكوسوفو وكرواتيا والبوسنة يعملون في المشروع ذاته بانفجار مماثل وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب. إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي تجاه جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن، دون استثناء، مؤكداً أنها تتابع أوضاع ومعاناة اليمنيين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية ، باهتمام، وتعمل بكل السبل والوسائل المتاحة لتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ ريمة، محمد علي الحوري، الذي أطلعه على معاناة أبناء المحافظة المستمرة جراء انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي، وما ترتكبه من جرائم حرب ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال التنكيل والقتل والتهجير وسرقة وعرقلة المساعدات الإنسانية الدولية.