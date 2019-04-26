13 دولة تبحث الشراكة الاستراتيجية في التحالف الإسلامي

المصدر: الرياض - واس

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أمس، بأن 13 دولة من الدول الأعضاء في التحالف قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض.

وتشمل هذه الدول كلاً من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية جزر القمر، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، ودولة فلسطين، وجمهورية لبنان، وجمهورية مالي، وجمهورية النيجر، وجمهورية اليمن.

ترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات، وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

4 مجالات

ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق جميع الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهي المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والجانب العسكري.

وقال الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): «نتطلع إلى العمل سوياً مع الممثلين المعتمدين للدول الأعضاء لتحقيق طموحات أصحاب السمو والمعالي وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي، فضلاً عن العمل على تحقيق الأهداف الشاملة للتحالف الإسلامي».

وأضاف: «يوجد لدينا اليوم بمقر مركز التحالف فعلياً 13 ممثلاً لدول أعضاء، ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد بنهاية هذا العام».

وأكد أنه مفعم بالثقة بأن الممثلين سيقومون بدور استثنائي بالعمل معاً في هذا التحالف ذي الطبيعة الخاصة في مبادئه وأهدافه الاستراتيجية، وينبع ذلك من كونهم لا يدافعون عن الأمة الإسلامية فحسب، بل عن الإنسانية بوجه عام، ضد مخاطر الإرهاب والتطرف.

آلية جماعية

أكد القائد العسكري للتحالف، الفريق الأول راحيل شريف، أن رؤية التحالف الإسلامي تتمثل في أن تكون له آلية جماعية في التصدي للإرهاب، قادرة على تنسيق وقيادة جهود الدول الأعضاء بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.

وأعرب عن ثقته بأن الطاقات الجماعية لممثلي الدول وتعاونهم المستمر سيثمر عن وضع مبادرات على درجة عالية من الفاعلية، مما يساند جهود الجميع في محاربة الإرهاب.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضو تعمل سوياً لتنسيق ومضاعفة وتضافر جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام في نهاية المطاف للجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين.