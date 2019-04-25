الداخلية الكويتية تحظر العمالة الوافدة من 5 دول أفريقية

المصدر: البيان الإلكتروني

عممت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت على إداراتها في المحافظات الست، أسماء 5 دول أفريقية جديدة تم وقف جلب العمالة المنزلية منها بموجب كتاب من وزارة الخارجية ليرتفع عدد الدول الأفريقية الموقوفة إلى 20 دولة.

وذكرت صحيفة القبس، ان الدول الـ5 الجديدة هي: جيبوتي، أثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا، وغينيا بيساو، لافتة إلى أن الدول الأفريقية الـ15 الموقوفة سابقاً هي: كينيا، أوغندا، نيجيريا، توغو، السنغال، مالاوي، بوتان، تشاد، سيراليون، النيجر، تنزانيا، غامبيا، غانا، زيمبابوي، ومدغشقر.

وضم التعميم 5 دول أفريقية أخرى تم إيقاف جلب العمالة المنزلية منها بشكل مؤقت وليس دائم، وهي: الكاميرون، الكونغو الديموقراطية، بوروندى، إريتريا، وليبيريا. وأشارت المصادر الى أن تعليمات صدرت بعدم إصدار سمة دخول للعمالة المنزلية للدول الأفريقية التي لا سفارات لها داخل البلاد الا إذا كانت صلاحية جواز السفر لا تقل عن 3 سنوات.