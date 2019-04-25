التحالف يدمر غرفة اتصالات ومخزن أسلحة للحوثي

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات على مواقع استراتيجية لميليشيا الحوثي الإيرانية، وتمكنت من تدمير غرفة اتصالات حربية متطورة ومخزن أسلحة تابعين للميليشيا في محافظة صعدة.



وذكرت مصادر عسكرية أن غرفة الاتصالات ومخزن الأسلحة كانا في جبال ابن عريج بمديرية ساقين بصعدة، حيث كانت الغرفة تستخدم مركزاً للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية.



وفي أطراف محافظة الضالع مع محافظة إب طهرت القوات المشتركة منطقة بيت الشرجي، وتقدمت إلى سائلة حطب، إثر معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 50 من عناصر الميليشيا، وأسر 20 حوثياً.

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