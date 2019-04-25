مقتل إرهابي برصاص قوات الأمن في تونس

المصدر: تونس- أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات العسكرية قتلت مسلّحاً في مدينة الكاف (شمال غرب) وصادرت بندقية وقنبلتين يدويتين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع محمد زكري «تم القضاء على إرهابي مساء الثلاثاء في منطقة جبلية بمدينة الكاف (الحدودية مع الجزائر) يبلغ من العمر عشرين عاماً».

وأوضح زكري أنه «في إطار عملية استباقية عسكرية وأمنية وإثر ورود معلومات بوجود مجموعة إرهابية تتكون مما بين ثلاثة وأربعة عناصر، تم تبادل إطلاق النار معها وتم القضاء على أحدهم». وصادرت القوات العسكرية بندقية كلاشنيكوف وذخيرة وقنبلتين يدويتين خلال العملية، وفقاً لزكري.

وفي 20 مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش، شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلّحة منها «كتيبة عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين، قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.