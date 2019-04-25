برهم صالح: مجلس التعاون الخليجي مهم للعراق

المصدر: بغداد- عراق أحمد

أفاد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، بأن العراق يتطلع إلى تعاون أكثر مع مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي مهم للعراق، فيما أشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، عبد اللطيف الزياني استعداده لمد جسور التعاون مع بغداد وبناء علاقات متميزة مع العراق، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز المشاورات السياسية بينهما بما تتيح إجراء حوارات مُنتظمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل برهم صالح، أمس، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له.

واستمع صالح، بحسب البيان، إلى شرح قدمه حول زيارتهم لبغداد وآفاق التعاون بين العراق ودول الخليج والنظر بعين التفاؤل لمستقبل هذه العلاقات.

وأوضح أن «العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، إيماناً منه بأهمية عمقه العربي والإقليمي وجواره الإسلامي، لا سيما أنه بدأ يتعافى»، مؤكداً أن مجلس التعاون الخليجي مهم للعراق.

من جهته، أكد الزياني «توفر الإرادة السياسية والرغبة الجادة لدول المجلس للتعاون مع العراق وتحقيق عمل مشترك ومتكامل، والسعي لبناء علاقات متميزة مع العراق»، مضيفاً: «أطمئنكم أن إخوانكم بمجلس التعاون على استعداد تام لمد جسور التعاون مع العراق ودعمه ولدينا رغبة كبـــيرة في العــمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي».

في الأثناء، جدد رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، التأكيد أمس أن مجلس التعاون الخليجي مهم للعراق، مشدداً على أن علاقة بغداد به «ينبغي أن تتقدم»، مؤكداً أن «العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية وإقامة علاقات متوازنة تخدم مصالح شعوبنا، ولدينا الكثير من المشتركات التي تجمعنا وننطلق منها لبناء الثقة ».

اتفاق

ووقع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم- أمس مذكرة تفاهم مع الأمين العامَّ لمجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز المشاورات السياسية بينهما بما تتيح إجراء حوارات مُنتظمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد الحكيم للصحافيين في ختام اللقاء «عمق وقوة العلاقات المتميزة بين العراق ودول المجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن «هذه الزيارات تسهم في تقوية الأواصر، وتحقيق التعاون المشترك بين دول المنطقة».