تركيا تعزل «عفرين» السورية بجدار إسمنتي

المصدر: دمشق- أنقرة- وكالات

بدأت القوات التركية بناء جدار إسمنتي بطول 70 كيلو متراً في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر: إن القوات التركية نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبل، استكمالاً لأعمال بناء الجدار العازل. وأضافت أن الهدف من بناء الجدار «عزل عفرين عن محيطها الجغرافي الطبيعي كونها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، وتقطيع أوصال المنطقة عن بعضها بعضاً».

وتحدثت المصادر عن «خطة عاجلة لبناء نحو 70 كيلو متراً من الجدار في المنطقة داخل الأراضي السورية، مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية للقوات التركية في إدلب القريبة من عفرين».

وبحسب المصادر فإن القوات التركية أتمت بناء 564 كيلو متراً من الجدار المقرر على طول الحدود مع سوريا، على أن يصل طول هذا الجدار إلى 711 كيلو متراً بعد الانتهاء من القسم المتبقي قرب عفرين. وأشارت إلى أن «القوات التركية طردت قسماً من أهالي عفرين، بهدف إحلال مجموعات إرهابية مكانها»، كما عملت على قطع أشجار الزيتون وتهديم العديد من البيوت والاستيلاء على ما تبقى منها.

قتلى

إلى ذلك، قال رجال الإنقاذ وسكان: إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا، أمس، في انفجار بوسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا بعد يوم من ضربات جوية روسية. وانهار عدد من المباني جراء الانفجار، الذي هز المدينة الواقعة في محافظة إدلب قرب طريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي سياق متصل، قتل مدني وأصيب آخرون أمس جراء انفجار سيارة على طريق سريع في دمشـــق، لم تتضح أسبابه بعد.