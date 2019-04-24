استجواب برلماني لوزير الإعلام الكويتي

المصدر: ■ الكويت - د.ب.أ

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عيسى الكندري إدراج طلب استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل. وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، أمس، إنه يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل مناقشة الاستجواب خلال 8 أيام من تقديمه.

ويشمل الاستجواب مناقشة أولاً: «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، ثانياً:«تجاوزات في وزارة الإعلام»، ثالثاً: «المخالفات في الهيئة العامة للرياضة»، فيما يتناول البند الرابع من الاستجواب «الأسئلة البرلمانية».