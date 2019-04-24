تأييد التعديلات الدستورية في مصر بنسبة 89 %

المصدر: ■ القاهرة - وكالات

أيّد 88.83 في المئة من المقترعين خلال استفتاء في مصر، التعديلات الدستورية، كما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أمس.

وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي في القاهرة إن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، و11.17% من الناخبين صوتوا ضد هذا الإصلاح، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.33 في المئة.

وقال المستشار لاشين إن عدد الذين وافقوا على التعديلات بلغ 23 مليوناً و416 ألفاً و741 ناخباً من بين إجمالي من شاركوا في الاستفتاء الذين بلغ عددهم 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً من أصل 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين بنسبة مشاركة بلغت 44.33 بالمئة.

وأضاف أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 96.94 بالمئة بواقع 26 مليوناً و362 ألفاً و421 صوتاً، وجاءت الأصوات الباطلة بنسبة 3.06 بالمئة بواقع 831 ألفاً و172 صوتاً.