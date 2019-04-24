مجلس الأمن القومي يدعو التونسيين إلى مزيد من اليقظة

المصدر: تونس - البيان

أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

واستعرض الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، «تقييماً للأوضاع الأمنيّة على المستوى الداخلي، وآخر المستجدّات على المستوى الإقليمي، وخاصة التطورات التي تشهدها الشقيقة ليبيا، وتداعياتها على دول الجوار والمنطقة برمّتها».

وجدّد رئيس الدولة «موقف تونس الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري، وإنهاء الاقتتال بين أبناء البلد الواحد، وحقن دماء الليبيين، وإلى استئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة».

كما دعا مجلس الأمن القومي التونسيين كافة إلى مزيد اليقظة والتضامن، ورصّ الصفوف لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد، في ضوء الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة.