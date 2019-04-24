رصد سفينة للحرس الثوري الإيراني قبالة مصراتة

المصدر: Ⅶ طرابلس-البيان-وكالات

رصد الجيش الوطني الليبي سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني قادمة لميناء مصراتة غرب ليبيا، في حين أعلن أنّ قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لميليشيات طرابلس.

ورصدت السفينة مجهولة الحمولة بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا منذ أربعة أيام. وذكرت وسائل إعلام غربية أن السفينة الإيرانية غادرت، السبت، ميناء بورغاس في بلغاريا، قبل أن يظهرها موقع مارين ترافيك الذي يتقصى حركة السفن وهي تتجه إلى ميناء مصراتة الليبي الذي من المتوقع أن تصل إليه الثلاثاء المقبل.

وتعود ملكية السفينة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وقال موقع «بيفول»، إن «الشركة تعرف على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري»، مشيراً إلى أن الحرس يستخدم شركة IRSL المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأمريكية.

إسقاط طائرة

وقال الجيش الوطني الليبي، أمس، إنّ قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لميليشيات طرابلس التي حاولت قصف قاعدة الجفرة وسط ليبيا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، في بيان، أنّ «المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية، تمكنت من إسقاط طائرة للميليشيات الإرهابية حاولت الإغارة على القاعدة»، مضيفاً أن هذه الطائرة كانت ضمن 3 طائرات، فرّت اثنتان منها، بينما يجري البحث عن الطائرة التي تم إسقاطها والطيار.

تعزيزات عسكرية‏

وكانت تعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة الغربية وصلت مساء الاثنين، إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس وأخذت مواقعها، تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من معركة السيطرة على طرابلس، وتحريرها من الميليشيات المسلّحة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن «آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي، يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس، لاستلام المهمة القتالية المكلف بها».

ويأتي هذا الدعم العسكري لقوات الجيش، التي تقاتل لتخليص طرابلس من الميليشيات، منذ أكثر من أسبوعين، تمهيداً لدخول المعركة مرحلة جديدة أكثر شراسة، واستعداداً لفتح جبهات جديدة. وفي هذا السياق، قال المسماري، في وقت سابق الاثنين، إن الجيش سيكثف هجماته على مواقع الميليشيات خلال الأيام المقبلة، وسيستخدم المدرعات والمدفعية الثقيلة للتقدم نحو قلب العاصمة.