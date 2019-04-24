تفكيك خلية إرهابية في الرباط

المصدر: الرباط- وكالات

تعقد في 2 مايو المقبل بمحكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين جنوب المغرب في عملية «إرهابية». ويلاحق في القضية 24 شخصاً تراوح التهم الموجهة اليهم بين «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية» و«الاعتداء العمد على حياة أشخاص» و«الإشادة بالإرهاب»، فيما أعلنت السلطات تفكيك خلية «موالية» لتنظيم داعش، تضم ستة أفراد يشتبه بسعيهم الى تنفيذ عمليات إرهابية.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إنه تمكن من «تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، تتكون من 6 أفراد ينشطون بمدينة سلا، وتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة».

في الأثناء، يلاحق القضاء المغربي حاليا 24 شخصا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين، وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين إلى خلية بايعت تنظيم داعش.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) ليل 16- 17 ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

نفي

نفى مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية، أمس، تقارير إعلامية إسرائيلية عن اعتقال العشرات من الضباط في أجهزتها الأمنية بتهمة التجسس لصالح حركة «حماس».

وقال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري، في بيان: «إن مثل هذه التصريحات التي يشنها الإعلام الإسرائيلي على الأجهزة الأمنية تثير لدينا بعض الشكوك حول الأهداف من وراء ذلك».

وذكرت صحف، أن حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة الفلسطينية من خلال تجنيد بضع عشرات من الضباط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هؤلاء تم تجنيدهم خلال لقاءات مباشرة مع عناصر حماس في الضفة الغربية، وبعضهم الآخر في اتصالات هاتفية شملت مضامين تهديدية. رام الله - وكالات

الحدود

عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، في عين التينة مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول الأوضاع في الجنوب، لاسيما الخروقات الإسرائيلية المستمرة، حيث تركز الحديث حول الخط الأزرق والحدود البحرية.

وأكد بري، استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة. من جهته، أعرب الجنرال ديل كول عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية، ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار. بيروت - وكالات