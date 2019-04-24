«المركزي» اليمني يعلن استعداده لتغطية احتياجات العملات الأجنبية

المصدر: Ⅶ عدن ـ رويترز

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلاد.

وذكرت الوكالة أن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً، أصدر بياناً باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد .

ونقلت الوكالة عن البيان أن ذلك سيغطي «الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية» التي يبلغ قيمتها ملياري دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المئة من سكان اليمن في حاجة لمعونات إنسانية عاجلة.