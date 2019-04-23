مطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في ليبيا

المصدر: وام

طالبت قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي في اجتماعهما اليوم بالقاهرة بالوقف الفوري وغير مشروط لإطلاق النار فى ليبيا، ..مؤكدتين على الدور الرئيسي والمحوري للاتحاد الأفريقي والدول أعضائه في تناول ومعالجة الأزمة الحالية في ليبيا.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي اللتين عقدتا اجتماع لهما حول الوضع في ليبيا بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وضمت مشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية.

واستعرض الرؤساء آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث تناولت المناقشات أهمية العلاقات التاريخية الوطيدة بين ليبيا، ودول الاتحاد الأفريقي، والالتزام بدعم استقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، واستئناف المفاوضات السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي، بما يتيح توحيد مؤسساتها الشرعية، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والجيش الوطني الليبي، وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها كاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية.

وأكد المجتمعون ضرورة تمكين الجيش من أداء واجبه للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية من خلال انهاء فوضى الميليشيات، وحصر السلاح فى يد قوات الجيش والشرطة النظامية لتمكينهما من أداء واجبها في حفظ الامن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وأشار المجتمعون إلى أن عدم الاستقرار سيزيد من التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية واستنزاف موارد الشعب الليبي، واعتبروا أن الدول الأفريقية هي الأكثر تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهي الأكثر حرصا على الحل السياسي في ليبيا انطلاقا من مبدأ الحلول الأفريقية لمشكلات القارة الأفريقية.

وأكد القادة المشاركون على الدور الرئيسي والمحوري للاتحاد الأفريقي والدول أعضائه في تناول ومعالجة الأزمة الحالية في ليبيا وطالبوا بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في ليبيا.

كما طالبوا المبعوث الاممي إلى ليبيا بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الأفريقي وبشفافية تامة وبتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد سواء وبدون استثناء في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون مع ترويكا الرئاسة والاتحاد الأفريقي.

طالبوا أيضا كافة الأطراف الليبية بضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق ليبيا، وطالبوا المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا، وانهاء الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ووقف كافة أشكال التدخلال الخارجية في ليبيا التي تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة يستهدف استنزاف موارد الشعب الليبي.

وأكد المجتمعون استمرار التزام الترويكا بتكثيف انخراطها مع كافة الفرقاء الليبيين في المرحلة المقبلة للتوصل للحل السياسي الليبي تحت رعاية الامم المتحدة واتساقا مع آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.