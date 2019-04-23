«أخبار الساعة»: الإرهاب.. الخطر الأكبر الذي يهدد الإنسانية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو خلال مناسبة دينية، الأحد، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات كشفت عن الوجه القبيح للإرهاب الأسود الذي لا يستثني أحداً من عملياته الإجرامية الجبانة، ويسعى دائماً إلى إشاعة الفوضى والكراهية والفتن، وتدمير حالة السلم في المجتمعات الآمنة.

وأشارت في افتتاحيتها تحت عنوان «الإرهاب.. الخطر الأكبر الذي يهدد الإنسانية»، إلى تحذير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» من خطورة هذا الإرهاب الأسود، حينما قال مديناً هذه التفجيرات الإرهابية: «إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر.. تعازينا للشعب السيريلانكي.. تعازينا للعالم.. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر»، مؤكداً سموه أن التعاون الدولي في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان والحضارات يمثل ضرورة ملحة للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

معركة العالم

وقالت «أخبار الساعة» الصادرة أمس عن «مركز الإمارة للدراسات والبحوث الاستراتيجية» - إن الإدانات العربية والإسلامية والدولية الواسعة لهذه العمليات الإرهابية الجبانة تؤكد بوضوح أن مواجهة خطر التطرف والإرهاب لم تعد معركة دولة واحدة، وإنما معركة العالم بأسره، وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وصف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت سيريلانكا في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع «تويتر» بأنها موجة جديدة تطال الإنسانية والعالم، مؤكداً سموه ضرورة الحزم لاستئصال منابت الإرهاب الممنهج.

وشددت النشرة على الحاجة الماسة الآن إلى التحرك لتجفيف منابع الإرهاب، المالية والفكرية والإعلامية والثقافية، سيما وأن هذا الإرهاب الأسود لا يقتصر على ديانة بعينها، فالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستتشيرش، في نيوزيلندا في مارس الماضي، نفذه مواطن أسترالي يحمل أفكاراً متطرفة تحض على كراهية المسلمين.

كما أن التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها سيريلانكا استهدفت بعض الكنائس، ما يؤكد بوضوح انتشار مظاهر التطرف والعنصرية والتعصب والكراهية.

تجربة فريدة

أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات تقدّم تجربة فريدة، يمكن الاستفادة منها في المعركة التي يخوضها العالم ضد التطرف والإرهاب، وخاصة أن هذه التجربة تتسم بالشمول ولا تقتصر على جانب دون آخر، حيث تتبنى الإمارات نهجاً في هذه المواجهة له جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى الدينية والفكرية، من خلال الجهد الكبير الذي تبذله في نشر قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر والانفتاح وغيرها من القيم التي تسد الطريق أمام نزعات الغلو والتعصب والتكفير، كما أنها تقود الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان.