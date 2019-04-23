سريلانكا: مجموعة محليّة متشدّدة نفذت الهجمات

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

دفنت سريلانكا أمس قتلى تفجيرات الأحد الدامي، وواصلت تحقيقاتها في خلفية الاعتداءات معلنة اعتقال 24 شخصاً واستمرار حالة الطوارئ، كاشفة أن مجموعة محليّة متشدّدة نفذت الهجوم، فيما تستمر التحقيقات بشأن فرضية الدعم الخارجي لهذه المجموعة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلامة المواطنين الإماراتيين الموجودين في سريلانكا، وذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية. وصرح سعادة أحمد المعلا سفير الدولة في كولومبو، أن جميع المواطنين الإماراتيين في سيرلانكا بخير، مشيراً إلى أن سفارة الدولة في كولومبو على اتصال مستمر معهم وتتابع أحوالهم بشكل مباشر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها ومتابعة ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم في الخارج.

كما حضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة كافة إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي التي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج ومواطني الدولة المسجلين في الخدمة في حالات الأزمات والطوارئ بهدف إعادتهم إلى أرض الدولة سالمين، والتي بإمكانهم التسجيل فيها عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MoFA أو عبر الرقم التالي 80044444.

حصيلةوكشفت آخر إحصائية لتفجيرات الكنائس في سريلانكا عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 قتيل، وإصابة 500 آخرين في ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق فاخرة، وكنائس خلال المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح المسيحي. وأوضح بيان صادر عن قوات الأمن السريلانكية، أنها اعتقلت 24 شخصاً عقب التفجيرات، تزامناً مع فرض حظرٍ للتجول في كل مدن سريلانكا.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو السريلانكي عثر على أنبوب بلاستيكي طوله 1.8 متر، يحتوي على متفجرات بالقرب من المطار الرئيس في كولومبو.

هجمات متزامنة

وقال خبير في الطب الشرعي إن سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات الست المتزامنة. وأضاف أريانادا ويليانغا، أن تحليل جثث المهاجمين يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية.

إجراءات أمنية

وعقب الإعلان عن الجهة المنفذة لتفجيرات «الأحد الدامي»، أغلقت الشرطة السريلانكية محيط إحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير بعد العثور على طرد مشبوه. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ اعتباراً من منتصف الليل الفائت فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل و500 جريح. وقال متحدث باسم شرطة سريلانكا، إنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بكولومبو.

تفجير حافلة

ووقع انفجار، أمس، في حافلة نقل صغيرة كانت مركونة قرب كنيسة في العاصمة كولومبو بسريلانكا، استهدفتها تفجيرات الأحد، أثناء محاولة خبراء متفجرات إبطال مفعول قنبلة. وبحسب أحد الشهود الذين تحدثت إليهم وكالة رويترز، انفجرت الآلية عندما حاولت وحدة تفكيك متفجرات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة.