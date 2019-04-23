النفط يرتفع 3 % ويصل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسب ناهزت 3% في تعاملات الأمس، لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، وأيضاً الأعلى منذ نحو 6 أشهر، وذلك في أعقاب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عن عزمها عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني.

ووفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد أغلق خام «برنت» أمس عند 74.13 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ تاريخ 1 نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 2.16 دولار، أي بنسبة 3%. كما أغلق خام «غرب تكساس» الأمريكي الوسيط عند 65.70 دولاراً للبرميل، وهو أعلى أسعاره منذ تاريخ 31 أكتوبر الماضي، بارتفاع قيمته 1.70 دولار، أي 2.7%.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة لن تمدد اعتباراً من تاريخ الثاني من مايو المقبل الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من العقوبات على استيراد النفط الإيراني. وبالتالي، يتعين على كل الدول التي تشتري النفط الإيراني أن تتوقف عن ذلك قبل التاريخ المذكور وإلا صارت عُرضَة للعقوبات الأمريكية.