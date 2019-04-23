مصر: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

أكدت مصر استعدادها الكامل وغير المشروط لتقديم كافة سبل الدعم للسودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

يأتي هذا خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني أبو بكر دمبلاب، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن دمبلاب سلم السيسي رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح راضي أن السيسي نقل للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان.