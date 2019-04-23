«تحالف الأديان» يدين هجمات الأحد

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب تحالف الأديان لأمن المجتمعات، عن أسفه الشديد للهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية «كولومبو». وأدان التحالف، في بيان له، هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً على الموقف الثابت لكافة العقائد والأديان السماوية الرافضة لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق. وأكد التحالف وقوفه الدائم وتضامنه مع الحكومة السريلانكية وشعبها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع الديني والمدني إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

يشار إلى أن فكرة تحالف الأديان لأمن المجتمعات، انطلقت في عام 2017 في اجتماع عالمي بروما، وتبنت الإمارات حينها فكرة استضافة ملتقى يجمع قادة الأديان حول العالم.