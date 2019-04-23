مغربية بين جرحى الهجمات

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت السلطات المغربية عن إصابة مواطنة مغربية في الهجمات الإرهابية التي استهدفت ​سريلانكا​ الأحد، مشيرةً إلى أنه «إثر الهجمات الإرهابية في سريلانكا، قامت سفارة المغرب في ​الهند​، بالتواصل مع السلطات السريلانكية لاتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم المساعدة للمواطنة المغربية».

وأوضحت أنه «رغم فرض حظر التجوال المعلن في سريلانكا بعد الهجمات، تمكنت السفارة من إرسال ممثل لها إلى سريلانكا رفقة طبيب، من أجل زيارة الضحية المغربية، بهدف تقييم حالتها الصحية والإشراف على ضمان حصولها على الدعم اللازم»، لافتةً إلى أن «حالة الضحية، التي تعاني من جروح غير خطيرة ومن حالة صدمة، لا تدعو للقلق».