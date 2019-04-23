خبير دولي: التقارب القطري الإيراني خطأ جسيم

المصدر: Ⅶ المنامة - إبراهيم النهام

أكد الخبير الدولي في مكافحة الإرهاب ورئيس مركز المعلومات الأوروبي الخليجي في إيطاليا ميتشل بلفر، أن قطر ترتكب خطأ فادحاً جسيماً بالتقارب مع إيران، لافتاً إلى أن الشعب القطري يدرك ذلك جيداً، داعياً الحكومة القطرية إلى العودة للعمق الخليجي.

وأوضح بلفر في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة أن المقاطعة التي قامت بها الدول الأربع كانت نتيجة التدخلات القطرية في شؤون دول المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

وبيّن أن المحافظة على الأمن والسلام والاستقرار باتت أمراً مكلفاً، وتحمل ميزانيات الدول الكثير من الإنفاق في المتطلبات الأمنية والدفاعية، موضحاً أن مملكة البحرين واجهت تحديات كبيرة خلال أحداث 2011 ضد بعض المجموعات والجماعات التي تبنّت العنف، مثل سرايا الأشتر، التي تلقت دعماً وتمويلاً وتدريبات على يد إيران وحزب الله اللبناني.

وقال إن «التحريض القادم من إيران ينعكس بوضوح في الداخل البحريني من خلال إشعال الاضطرابات والعنف، وهو أمر ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق، وعامل أساسي لحدوث القلاقل وأعمال الفتنة».