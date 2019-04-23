الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ومتطرفون يقتحمون الأقصى

المصدر: Ⅶ القدس المحتلة-وكالات

شهد المسجد الأقصى المبارك أمس توتراً شديداً بسبب الاقتحامات الواسعة لعصابات المستوطنين قادها أوري أرئيل وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية المتطرف على رأس مجموعة من غُلاة المستوطنين المتطرفين وذلك في محاولة عدد منهم أداء طقوس وشعائر وصلوات تلمودية فيه.. فيما أغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي أمام المصلّين المسلمين في الخليل.

وبدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بمجموعات كبيرة وبحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال، وتتمركز هذه المجموعات بالقرب من باب الرحمة في محاولة لأداء حركات صلوات وشعائر تلمودية في محيط المسجد الأقصى تركزت في ساحة حائط البراق/‏‏ الجدار الغربي للأقصى/‏‏ وساحة القصور الأموية جنوبي المسجد المبارك وتصدى حراس المسجد المبارك لهم وقد اضطرت شرطة الاحتلال الخاصة إلى إخراج اثنين من المستوطنين من الأقصى بعد اعتراض الحراس على صلواتهم في المسجد.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ عناصر من شرطة الاحتلال الخاصة تُضيّق الخناق على حراس المسجد في منطقة باب السلسلة التي تُستخدم لمغادرة المستوطنين الأقصى وتمنعهم من التواجد على المصطبة المقابلة لباب السلسلة كما تحاول إبعاد الحراس عن محيط المستوطنين المُقتحمين للأقصى المبارك.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومته أرسلت وفداً إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية.