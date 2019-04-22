إشادة يمنية بجهود الإمارات الإنسانية

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

أشاد رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك بالجهود الإنسانية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في اليمن عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر قوات التحالف العربي ومكتب الهلال الأحمر الإماراتي في عدن.

واطّلع رئيس الوزراء على خطة المشاريع التي سينفذها الهلال الإماراتي خلال عام 2019 في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وعبّر رئيس الوزراء عن إعجابه بخطة المشاريع التي تنوعت بمجالات عدة وشملت البنية التحتية منها التعليم والصحة، وقال إن هذه المشاريع حال نُفّذت ستدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

وكرّم مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس سعيد آل علي، رئيس الوزراء، معرباً عن شكره لهذه الزيارة التي ستعطي دافعاً معنوياً لكل الطاقم الإنساني الذين يعملون في اليمن.