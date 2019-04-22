نازحو صعدة يعودون إلى منازلهم

المصدر: Ⅶ تعز ـ صلاح صالح

«لا شيء يساوي العودة لمنزلك» ذلك لسان حال أهالي وادي آل أبوجبارة بمحافظة صعدة بعد أربعة أعوام من اجتياح الميليشيا الحوثية الإيرانية لقراهم وتدمير وسلب ونهب منازلهم ومزارعهم وكل مقومات الحياة في مناطقهم.

واصطف رتل من السيارات التابعة للأهالي عقب تحرير الجيش اليمني لعدد من المناطق من ضمنها وادي آل أبوجبارة، بإسناد من التحالف العربي.

فيما رافق فريق مكلف من قيادة الجيش اليمني في محور صعدة، العائدين لمساعدتهم في العودة إلى منازلهم ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم.

يأتي هذا بعد نجاح قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في تحرير عدد من مناطق محافظة صعدة من سيطرة الميليشيا الحوثية.

من جانبهم، وجه أهالي عدد من قرى وادي آل جبارة (12) قرية شكرهم وامتنانهم الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على تأمين إعادتهم إلى قراهم بعد أن دمرتها الميليشيا الحوثية وعاثت فيها فساداً وعبثاً.