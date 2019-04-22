إحباط هجوم إرهابي على مركز أمني شمال الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض.

قالت مصادر إعلامية سعودية إن المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة. وترجّل اثنان منهم من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث الفرار قبل أن يتمّ القضاء عليه، أما المهاجم الرابع فقد فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة عند الساعة (9:49) من صباح أمس، تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار إلى أن مجموعة إرهابية «هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حالياً العلاج اللازم».

وأكد المتحدث، أن الأجهزة الأمنية المختصة «ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات».

ونقلت قناة «العربية» عن مصادرها، أن مهاجمي مركز مباحث الزلفي حملوا مسدساً ورشاشات وقنابل وعبوات بنزين. وتقع محافظة الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومتراً إلى الشمال من الرياض.