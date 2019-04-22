3 مليارات دولار مساعدات إماراتـية سعودية للشعب السوداني

المصدر: Ⅶ أبوظبي-البيان،وام

استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار ومنها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط.