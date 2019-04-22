المجلس العالمي للتسامح: أبشع صور الإرهاب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال الجروان في بيان بهذه المناسبة، إن مثل هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف دور العبادة وتأتي بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الفصح، تهدف إلى زرع نار الفتنة والطائفية بين الأديان، وهي من أبشع صور الإرهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على محاربته ونشر قيم التسامح والعيش المشترك تجنباً لمثل هذه الأحداث التي يأسى لها الجميع.

التعازي بالضحايا

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعازي لأسر الضحايا وللشعب والقيادة والحكومة السيرلانكية في ضحايا هذه الحوادث الإرهابية المؤسفة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن سيرلانكا عضو ممثل وفعال في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: "إننا نعمل مع شركائنا في العالم أجمع من أجل محاربة مثل هذه الأعمال الإجرامية المشينة وبهدف نشر وغرس قيم التسامح والسلام حول العالم بما يجنب الإنسانية مثل هذه الأحداث الدامية، ويؤسس لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً.