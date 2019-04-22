اليوم العالمي للأرض.. شبح التغيّر المناخي يهدد الحياة على الكوكب

المصدر: عواصم - وكالات

يحتفل العالم اليوم الاثنين بيوم الأرض، وبهذه المناسبة، اعتبرت الأمم المتحدة أن «تغير المناخ» أحد أكبر الأخطار التي تهدد التنمية المستدامة على مستوى العالم. وكانت المنظمة الدولية اعتمدت الاحتفال باليوم العالمي للأرض في 22 أبريل من كل سنة. وفي تقرير صدر في أكتوبر 2018، ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن الدول الآن مطالبة بتوحيد الجهود والعمل على التقليص من أضرار التغير المناخي، وذلك من خلال الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم، كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.

وخلافاً للتقارير السابقة، التي تناولت دراسة تقدير الأضرار في حالة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، ركز هذا التقرير على الآثار الإيجابية على كوكب الأرض، إذا ما تم الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية.

في الأثناء، أعلنت «سونيفا» للمنتجعات إطلاق موقعها «سونيفا لصنّاع التغيير» احتفاءً بيوم الأرض العالمي، ويقدم الموقع الجديد قائمة من أبرز المبادرات البيئية التي نفذها طاقم العمل في الشركة، مثل حماية بيئة الحيود المرجانية المهددة في جزر المالديف؛ وتحويل النفايات إلى موارد قيّمة والأعمال الفنية اللافتة المصنوعة من الزجاج المعاد تدويره.

وقال أرنفين أوينز، المسؤول عن شؤون الوعي الاجتماعي والبيئي لدى «سونيفا»: «يغمرنا الفخر بنجاحنا في تحقيق مزيدٍ من التأثيرات الإيجابية الصافية قياساً بالعام الماضي، ولعل أبرزها كان الحفاظ على الحياد الكربوني في أدائنا، بما يشمل الانبعاثات غير المباشرة مثل تلك الناجمة عن الرحلات الجوية لضيوفنا».