المصدر: طرابلس - البيان

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة ضحايا معركة طرابلس منذ انطلاقها بلغت 227 قتيلاً و1128 جريحاً.

وتمكنت قوات الجيش الليبي من دحر الميليشيات الإرهابية في طرابلس في منطقة العزيزية. وواصل الجيش الوطن تقدمه في محاور القتال في معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات خلال الساعات الأخيرة بالسيطرة على منطقة الكسارات في محور السواني ومعسكر النقلية على طريق المطار.

وقالت مصادر ليبية إن الجيش الوطني الليبي يستعد لاقتحام حي أبو سليم في العاصمة طرابلس حيث تتمركز ميليشيات عنيوة الككلي.

وأشارت إلى أن الجيش الليبي أحرز خلال الساعات الأخيرة تقدماً ملحوظاً على محور عين زارة وادي الربيع، في ظل وجود اشتباكات متقطعة بهذا المحور.