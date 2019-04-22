توجّه أمريكي لرفع السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، عن طلب أمريكي باستئناف التفاوض حول رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كاشفاً أنه سيتم إرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات لرفع السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال برهان، إن واشنطن طلبت تشكيل وفد للتفاوض وعمل المجلس على تشكيله. وأضاف: «سيسافر وفد إلى الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية شملت حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين في 1997.

وأصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 13 يناير 2017 أمراً تنفيذياً قضى برفع بعض العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان. الخرطوم،